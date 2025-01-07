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وزير الخارجية يختتم زيارته إلى العاصمة العمانية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يختتم زيارته إلى العاصمة العمانية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يختتم زيارته إلى العاصمة العمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:01 مساءً - اختتم وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن وزير الخارجية التقى، خلال الزيارة، مع نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، ووزير خارجية عُمان، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لتعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شارك الوزير عبد العاطي في ملتقى رجال الأعمال المصري العُماني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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