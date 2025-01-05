وزارة العمل: المبادرات الرئاسية والمشاريع الوطنية خفضت البطالة لأقل من 7% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:31 مساءً - زار مقر وزارة العمل، اليوم الأحد، وفد من مدارس النيل الدولية، بحضور قيادات من الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

وبتوجيه من وزير العمل، محمد جبران، استقبل الوفد، المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذين أجابوا على التساؤلات التي طرحها وفد طلاب مدارس النيل الدولية، والتي تلخصت في استفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والاستعداد لوظائف المستقبل، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على الوظائف.

وخلال الحوار استعرض المستشار إيهاب عبد العاطي توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران خلال هذه الفترة على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، واتباع كافة السياسات التي من شأنها ربط العملية التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل، وأنماط العمل الجديدة، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل معها، وسد الفجوة بين المهارات المطلوبة واحتياجات "السوق".

وأكد عبد العاطي على المبادرات الرئاسية التي ساهمت في التنمية البشرية للإنسان، لتأهيله لسوق العمل، وتوفير حياة كريمة له، وكذلك المشروعات الوطنية العملاقة التي تتميز بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نجحت في تخفيض نسبة البطالة من 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الأن.

وأوضح عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام من أجل التعامل مع تحديات سوق العمل، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لخدمة منظومة التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في خدمة التوظيف، والتواصل بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن فرص عمل للقضاء على البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وإصدار تشريعات تُحفز على الاستثمار وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

ودعا المستشار إيهاب عبد العاطي الطلاب المشاركين في هذا اللقاء بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم وأبحاثهم الخاصة بظاهرة البطالة حول العالم، ورؤيتهم لمواجهتها إلى الوزارة للاستفادة، في إطار الحرص على التواصل مع أصحاب الرؤي التي تخدم ملف العمل.

وفي النهاية توجه الضيوف بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران على الاستجابة لهذا اللقاء والحوار مع "الوزارة"، وكذلك على الجهود المبذولة خاصة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص العمل، والاستعداد لوظائف المستقبل.

وحضر اللقاء من الاتحاد العام للمصريين بالخارج: المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد ياقوت رئيس فرع الاتحاد بلبنان، و محمد إبراهيم أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة إيمان الشامي المدير الإقليمي للاتحاد، ومن جانب مدرسة النيل المصرية الدولية الدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل الدولية، والمدرسة ريهام طارق، والطلاب: هنا أحمد كمال، وميليا محمد حمدان، وملك محمد عبد العظيم، ولارا محمد حمدي، وفاطمة طارق عجلان.

الجدير بالذكر أن مدارس النيل الدولية تأسست في مصر عام 2010، ولديها 14 فرعاً، ويدرس فيها 13 ألف طالب وطالبة.. وهي مدارس مصرية دولية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج.