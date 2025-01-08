تفاصيل الإعلان المشترك للقمة المصرية القبرصية اليونانية العاشرة بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:40 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وقد تلا الاجتماعين عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس"، كما صدر عن القمة بيان مشترك.

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