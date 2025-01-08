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السيسي: نقدر دور قبرص واليونان في دعم مصر منذ 2014 - أخبار كلمتك

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السيسي: نقدر دور قبرص واليونان في دعم مصر منذ 2014 - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور قبرص واليونان في دعم مصر منذ 2014 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:20 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدير مصر لدور قبرص واليونان في دعمها منذ 2014. 

ورحب الرئيس السيسي بكل من؛ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القمة العاشرة التي تجمع مصر وقبرص واليونان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التي جمعته ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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