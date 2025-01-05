النيل للطيران تحصل على 98% في تقييم المركز الوطني السعودي لأمن المسافرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 03:11 مساءً - حصلت شركة النيل للطيران على معدل تقييم متميز بلغت نسبته 98% خلال التقييم السنوي الذى أجراه المركز الوطني السعودي لأمن المسافرين لعام 2024.
ويعكس هذا التقييم الذى حققته الشركة نجاحها بتميز في الالتزام بكافة المعايير القياسية التي حددها المركز لتقييم شركات الطيران بما ينعكس إيجاباً على أمن المسافرين والخدمات المقدمة لهم.
جدير بالذكر ان النيل للطيران تقوم بتشغيل رحلات من القاهرة إلى ١٤ وجهه داخل المملكة العربية السعودية بمعدل 150 رحلة أسبوعياً.
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