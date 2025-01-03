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«مصطفى بكري»: مصر تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة - أخبار كلمتك

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«مصطفى بكري»: مصر تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: مصر تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:36 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه في لحظات الأزمات يتجلى علينا حب الوطن بأسمى صوره، حيث نلتف حوله كحائط منيع، متناسين همومنا الفردية، ومتوحدين خلف القيادة الحكيمة. نقدم أرواحنا حماية لجيشنا، ونغرس في نفوس أبنائنا قيم الشجاعة والانتماء.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن رجال الشرطة تعرضوا لمؤامرة وأبناء الضباط والجنود عاشوا أخطر الفترات الصعبة فى حياتهم، موضحاً أن رجال الجيش المصري تحملوا رذالات وتطاولات البعض، كتموا غيظهم، واحترقت دمائهم من الغيظ.

وأوضح أنه يجب علينا نحمل تضاريس الوطن على ملامحنا، ونوجه أنظارنا نحو قبلة واحدة هي مصر، أرض النيل، وترابها الممتد من أقصى الجنوب إلى شواطئ المتوسط، ومن الغرب حيث حدود ليبيا إلى الشرق على ضفاف البحر الأحمر.

واشار إلى أننا ندرك تمامًا أن المؤامرات لا تهدأ ولا تمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث محاولات التسلل المستمرة، والحروب الإعلامية الممنهجة، والشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه أنقى الرجال.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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