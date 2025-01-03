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الأوقاف تفتح 28 مسجدًا بعد تجديدهم في 10 محافظات - أخبار كلمتك

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الأوقاف تفتح 28 مسجدًا بعد تجديدهم في 10 محافظات - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتح 28 مسجدًا بعد تجديدهم في 10 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:14 مساءً - افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة الموافق ٣ من يناير ٢٠٢٥م عدد ٢٨ مسجدًا على مستوى الجمهورية وسط حضور مؤسسي، وشعبي، منها: ١٦ مسجدًا بنظام الإحلال، والتجديد، و١٢ مسجدًا صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو ٢٠٢٤م  حتى الآن ٥٧٨ مسجدًا؛ ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المفتتحة تنوعًا إنشائيا واسعًا على امتداد الجمهورية، جاءت كالتالي:


ففي محافظة مطروح، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الظافرية الغربي - سيوة.

وفي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة -  قرية التوفيقية - مركز سنورس؛ ومسجد إدريس عبد الواحد - عزبة أحمد طه - مركز سنورس؛ ومسجد الرحمة -  قرية الاستماطي - مركز طامية؛ ومسجد الخمسين -  مركز طامية؛ ومسجد الرحمن الكبير- قرية حرفوش - مركز الفيوم.

وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال إنشاء مسجد العامر - قرية الفوزة - مدينة الرديسية - مركز إدفو؛ وصيانة مسجد الجمعاوية، ومسجد الإمام علي -  قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو.

وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو العيون، قرية مرزوق - إدارة حلوة - مركز مطاي؛ ومسجد عبد الجواد الغربي، قرية صفط الخمار - مركز المنيا؛ ومسجد السلام، قرية غيضان الروبي - مركز سمالوط؛ وصيانة مسجد المحطة - بندر المنيا؛ ومسجد الدوادية الشرقي، قرية الدوادية - مركز المنيا.

وفي محافظة أسيوط، تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، عزبة آل كربان - قرية بني رافع - مركز منفلوط؛ ومسجد آل نحلة، قرية نزة قرار – مركز منفلوط.

وفي محافظة الجيزة، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد الأطير، قرية منية الرقة - أطفيح.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أم اللبن البحري، قرية المنشية الجديدة - مركز الدلنجات؛ ومسجد الحكيم، قرية أطلميس - مركز الدلنجات؛ وصيانة مسجد الشربيني، قرية البرنوجي - مركز دمنهور.

وفي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، عزبة أم زغيب - مركز أبو كبير؛ وصيانة مسجد الحجازية الكبير، قرية الحجازية - مركز الحسينية.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد السلام، قرية القناوية - مركز نجع حمادي؛ ومسجد الرحمة، نجع غانم -  قرية العركي - مركز فرشوط؛ ومسجد الشهيد أحمد محمد سليمان، قرية العركي - مركز فرشوط؛ ومسجد أولاد حسن، قرية الحاج سلام - مركز فرشوط؛ ومسجد نجع خليفة، سيسبان - الكوم الأحمر - مركز فرشوط.

وفي محافظة الأقصر، تضمنت الأعمال صيانة مسجد الأخوين، نجع الخطباء - بندر الأقصر.

وتؤكد هذه الجهود المبذولة التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله مبنى ومعنى، وتحديثها لإعداد بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية؛ في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا وإنسانيًّا؛ نهوضًا بالوطن وارتقاءً بالمجتمع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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