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مصر وأوغندا تعربان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه - أخبار كلمتك

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مصر وأوغندا تعربان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه - أخبار كلمتك

مصر وأوغندا تعربان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:14 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأوغندي يوري موسيفني، عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوغندي "يوري موسيفني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الافريقية، وخاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما ثمنه الرئيس الأوغندي.كما تناول الاتصال الأوضاع في الصومال، حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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