أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتعيين 20 سائق نقل ثقيل للعمل بنظام السركى اليومي بإدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

ودعت محافظة الجيزة جميع الراغبين في التقدم للوظيفة إلى تقديم طلباتهم شخصيًا بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة التعيينات، بدءًا من يوم 1 يناير 2025 ولمدة 15 يومًا.

المستندات المطلوبة:

على المتقدمين للوظيفة إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

صورة من المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

صورة من رخصة القيادة المهنية من الدرجة الأولى سارية المفعول.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه على من يتم اختياره لتولي الوظيفة تقديم أصول جميع المستندات المطلوبة، ولن يتم النظر في الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

نصيحة للمتقدمين

ونصحت المحافظة المتقدمين بالاستعجال في تقديم طلباتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وذلك لضمان حصولهم على هذه الفرصة المميزة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمهتمين الاستفسار عن أي تفاصيل إضافية من خلال الاتصال بالإدارة العامة للموارد البشرية بمحافظة الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.