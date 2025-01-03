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جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:25 صباحاً -  زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 في جباليا شمالي قطاع غزة.

 

انتحار 28 جنديًّا إسرائيليًّا منذ 7 أكتوبر 2023

 وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أمس الخميس، إن 28 جنديًّا إسرائيليًّا انتحروا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 16 من الاحتياط، في أعلى رقم منذ 13 عامًا.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، تنفيذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر الماضي وحده، بمعدل 45 غارة يوميًّا.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وقال جيش الاحتلال: إن الهجمات تم تنفيذها بمقاتلات ومروحيات وطائرات مسيّرة، واستنادا لمعلومات قدمتها القوات البرية.

وأفادت مصادر طبية بغزة، الخميس، باستشهاد 13 فلسطينيًّا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خان يونس جنوبي القطاع.

 

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء: إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: “إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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