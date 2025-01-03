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وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس - أخبار كلمتك

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وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس - أخبار كلمتك

وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:35 صباحاً -  قالت القناة 12 إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت هذه القناة الإسرائيلية عن مصدر تأكيده إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

وأمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة الدوحة -الجمعة- لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذا الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".

وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

 

مسيرة أطلقت من اليمن

 زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 في جباليا شمالي قطاع غزة.

 

انتحار 28 جنديًّا إسرائيليًّا منذ 7 أكتوبر 2023

 وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أمس الخميس، إن 28 جنديًّا إسرائيليًّا انتحروا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 16 من الاحتياط، في أعلى رقم منذ 13 عامًا.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، تنفيذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر الماضي وحده، بمعدل 45 غارة يوميًّا.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وقال جيش الاحتلال: إن الهجمات تم تنفيذها بمقاتلات ومروحيات وطائرات مسيّرة، واستنادا لمعلومات قدمتها القوات البرية.

وأفادت مصادر طبية بغزة، الخميس، باستشهاد 13 فلسطينيًّا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خان يونس جنوبي القطاع.

 

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء: إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: “إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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