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إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة شمال غزة - أخبار كلمتك

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إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة شمال غزة - أخبار كلمتك

إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:25 صباحاً - أفادت صحيفة معاريف بإصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس الخميس في جباليا شمالي قطاع غزة.

معاريف: جباليا مدينة أشباح والقتال مستمر

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن مدينة جباليا في قطاع غزة أصبحت أشبه بمدينة أشباح، حيث لم تعد هناك مبانٍ قائمة نتيجة العمليات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن القتال في جباليا سيستمر لعدة أيام إضافية. ونقلت عن نائب قائد الكتيبة المدرعة 52 قوله: "نلاحظ انهيارًا في صفوف حماس داخل جباليا، ولم تعد قادرة على استخدام الأنفاق".

يُذكر أن العمليات العسكرية المكثفة في جباليا تأتي ضمن إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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