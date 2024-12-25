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منع الميكروباص على الدائري نهائيًا.. اعرف محطات الأتوبيس الترددي الجديد - أخبار كلمتك

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منع الميكروباص على الدائري نهائيًا.. اعرف محطات الأتوبيس الترددي الجديد - أخبار كلمتك

منع الميكروباص على الدائري نهائيًا.. اعرف محطات الأتوبيس الترددي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - مع بدء تنفيذ مشروع الأتوبيسات الترددية، الذي سيحل محل الميكروباصات، حيث سيتم إنشاء شبكة جديدة من المحطات المتطورة لتلبية احتياجات المواطنين، هل سيغير منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري في 2025 نظام النقل في القاهرة الكبرى؟

منع الميكروباص على الدائري نهائيًا في 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص محطات الأتوبيس الترددي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

تتوزع محطات الأتوبيس الترددي على النحو التالي

1-محافظة القاهرة «باللون الأزرق»

2-محطة المشير طنطاوي

3-محطة كايرو فستيفال سيتي

4-محطة أكاديمية الشرطة

5-محطة طريق السويس

6-محطة عدلي منصور

7-محطة موقف العاشر من رمضان

8-محطة غرب الرشاح

9-محطة التروللي

10-محطة مؤسسة الزكاة

11-محطة مصرف بلبيس

12-محطة عزبة الجزيرة

13-محطة المرج

14-محطة رشاح والخصوص

15-محطة مسطرد

16-محطة متولي الشعراوي

17-محطة العصار

18-محطة منطي

19-محطة إسكندرية الزراعي

20-محطة بسوس

21-محطة بسوس القناطر

22-محطة الوراق

23-محطة تحيا مصر

24-محطة مترو إمبابة

25-محطة بشتيل

26-محطة أحمد عرابي

27-محطة أرض اللواء

28-محطة محور 26 يوليو

29-محطة المعتمدية

30-محطة زنين

31-محطة صفط اللبن

32-محطة منشية البكاري

33-محطة النور

34-محطة مسجد المدينة

35-محطة فيصل

36-محطة الهرم

37-محطة ترسة

38-محطة مصر للطيران

39-محطة الطالبية

40-محطة المنيب

41-محطة البحر الأعظم

42-محطة الزهراء

43-محطة العزبة

45-محطة محور الحضارة

46-محطة الجزائر

47-محطة الأوتوستراد

48-محطة الهضبة الوسطى

49-محطة سيتي سنتر المعادي

50-محطة الصيد

51-محطة البروان

52-محطة محور الشهيد

53-محطة مدخل التجمع

54-محافظة الجيزة «باللون البينك»

55-محطة المنيب

56-محطة البحر الأعظم

57-محطة الزهراء

58-محطة العزبة

59-محطة محور الحضارة

60-محطة الجزائر

61-محطة الأوتوستراد

62-محطة الهضبة الوسطى

63-محطة سيتي سنتر المعادي

64-محطة الصيد

65-محطة البروان

67-محطة محور الشهيد

68-محطة مدخل التجمع

69-محافظة القليوبية «باللون الأخضر»

70-محطة رشاح والخصوص

71-محطة مسطرد

72-محطة متولي الشعراوي

73-محطة العصار

74-محطة منطي

75-محطة إسكندرية الزراعي

76-محطة بسوس

78-محطة بسوس القناطر

79-محطة الوراق

80-محطة تحيا مصر

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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