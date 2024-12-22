«تعليم كفر الشيخ» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جداول امتحانات نصف العام، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والشهادة الإعدادية.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل بمدارس المحافظة، ستبدأ يوم 4 يناير المقبل حتى 9 يناير للمستوى الرفيع لمدارس اللغات، وللمواد الغير مضافة للمجموع سواء مدارس التعليم العام أو اللغات، وتبدأ امتحانات النقل بالمدارس يوم 11 يناير 2025م، وتنتهي 16 يناير المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 18 يناير المقبل، وتنتهي في 23 يناير 2025.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأداء الإمتحانات، والإعلان عن الجداول بأماكن واضحة للطلاب، وبالمواقع المتعددة، وأعلام الطلاب بتلك المواعيد، مؤكداً على متابعته المستمرة لأعمال الإمتحانات، موجهاً بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومجالس المدن، في أعمال النظافة، إضافة لتشكيل غرف عمليات لمتابعة أعمال الإمتحانات، والتواصل المستمر مع مركز سيطرة بالمحافظة.

وأكد استعدادات المديرية، لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وأنه عقد عدد من الاجتماعات استعداداً للإمتحانات بحضور ومتابعة الأستاذة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، و الأستاذمحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني