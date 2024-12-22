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اضطرابات ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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اضطرابات ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

اضطرابات ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين 23 ديسمبر 2024، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد، حالة الطقس غدا، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الطقس غدا

وكشفت الأرصاد عن الطقس غدا والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

وتابعت بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا، متوقعة أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

سقوط أمطار

اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية مع نشاط رياح غريبة على «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 متر إلى3 أمتار.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأكدت على اعتدال حالة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اليوم، حيث تتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 16
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 10
نخل 20 04
كاترين 14 03
الطور 23 13
طابا 19 07
شرم الشيخ 23 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 11
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 17 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 07
بني سويف 21 08
المنيا 20 06
أسيوط 20 05
سوهاج 22 08
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 09
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 24 12

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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