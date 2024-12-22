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التعليم توجه بتصحيح امتحانات نصف العام 2025 يوميًا - أخبار كلمتك

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التعليم توجه بتصحيح امتحانات نصف العام 2025 يوميًا - أخبار كلمتك

التعليم توجه بتصحيح امتحانات نصف العام 2025 يوميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:42 مساءً - امتحانات نصف العام 2025.. أصدرت مديريات التربية والتعليم، عدة تعليمات بشأن امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، استعدادًا لعقدها خلال يناير المقبل.

تصحيح امتحانات نصف العام 2025 أولًا بأول

وشددت المديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة أن تكون عملية تصحيح امتحانات نصف العام 2025 يومية، ليتم تصحيح الامتحانات أولًا بأول عقب انتهاء عقد الامتحان الخاص بكل مادة.

امتحانات نصف العام 2025

وضع أسئلة امتحانات نصف العام 2025

وأكدت المديريات والإدارات، أنه تم الانتهاء من وضع واختيار أسئلة امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل، والانتهاء من تجهيز أعمال لجان النظام والمراقبة بكافة المدارس.

تجهيز كنترولات الشهادة الإعدادية

وبشأن الشهادة الإعدادية، وأوضحت المديريات، أنه تم الانتهاء من وضع واختيار أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، كما تم الانتهاء من تجهيز كنترولات الشهادة الإعدادية، استعدادًا لانطلاق في يناير المقبل.

موعد عقد امتحانات نصف العام 2025

وتبدأ المدارس في عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت 11 وحتى الخميس 16 من شهر يناير المقبل 2025.

امتحانات نصف العام 2025

موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ المدارس الإعدادية في عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 وحتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير المقبل.

موعد إجازة نصف العام 2025

لتبدأ إجازة نصف العام لكافة الطلاب سواء صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتنتهي إجازة نصف العام للطلاب يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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