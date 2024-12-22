صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التحقيق مع مدير مدرسة بالجيزة لانصراف الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التحقيق مع مدير مدرسة بالجيزة لانصراف الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي - أخبار كلمتك

التحقيق مع مدير مدرسة بالجيزة لانصراف الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - قاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سعيد عطية، جولة ميدانية شاملة في إدارتي الوراق وشمال الجيزة للتأكد من سير العملية التعليمية. 

إحالة مدير مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقًا) بشمال الجيزة للتحقيق

وأصدر مدير تعليم الجيزة خلال جولته التفقدية قرارًا بإحالة مدير مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقًا) بشمال الجيزة إلى الشؤون القانونية واستبعاده لانصراف الطلاب قبل انتهاء الميعاد المحدد لليوم الدراسي.

a4d69bb664.jpg
28d849b19e.jpg
b4a48df595.jpg


وأكد سعيد عطية أن العملية التعليمية لا تتحقق بالكتب فقط، بل تحتاج إلى بيئة تعليمية نظيفة ومنضبطة تدعم الطالب نفسيًّا وأكاديميًّا، ووجه بتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية في جميع المدارس لضمان تحسين مستوى الطلاب الضعاف.

 

eb3ce60485.jpg
b5d0002b3a.jpg
569814e2d1.jpg

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة اليومية وتوثيق أعمال الصيانة، مع التأكيد على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم لضمان انتظام الحضور.

واختتم مدير تعليم الجيزة بأن الزيارات الميدانية ليست مجرد شكل أو جولات تقليدية، بل هي مرآة حقيقية تُظهر لنا الواقع كما هو، دون مجاملات أو تسويف، قائلا: "نحن لا نكتفي برصد السلبيات، بل نواجهها بحلول عملية وقرارات حاسمة على الأرض، لأن مستقبل أبنائنا هو المقياس الوحيد الذي نعمل من أجله. وسنبقى دائمًا في الميدان، نتابع ونُقيم، لنضمن أن مدارسنا هي الحاضنة الآمنة والمميزة التي تستحقها أجيالنا القادمة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 17 مليون مواطن في القاهرة خلال 11 شهرًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق