لجميع الصفوف.. موعد امتحانات نصف العام 2024 - 2025‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - موعد امتحانات نصف العام 2025.. ازدادت معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن موعد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية، من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر وحتى 5 يناير، وتبدأ الامتحانات النهائية من يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية

بينما تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية حتى الخميس 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية

كما تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى الخميس 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 يناير وحتى يوم 23 يناير.

موعد امتحانات نصف العام للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي من يوم السبت 11 يناير، وتستمر امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

امتحانات نصف العام في المواد غير المضافة

كما تبدأ امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع والمواد العلمية والأنشطة وامتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، قبل بدء امتحانات نصف العام 2025 في المواد الأساسية.

جداول امتحانات نصف العام 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة مراعاة أيام أعياد الإخوة المسيحيين أيام 6 و7 و8 و19 يناير المقبل، عند وضع جداول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.