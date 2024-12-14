نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية عن مهارات المفاوضة الجماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تثقيفية بعنوان "مهارات المفاوضة الجماعية"، بهدف توعية ممثلي العاملين في كيفية حل المشكلات عن طريق التفاوض.

جاء ذلك بمقر اللجنة النقابية المهنية بالإسكندرية، على مدار يومين، بحضور ممثلي اللجان النقابية لعدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء بالمحافظة.

وشهدت الدورة التثقيفية، مناقشات بين ممثلي اللجان النقايية، مع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق بمحافظة الإسكندرية، بشأن أهمية المفاوضة الجماعية، وضوابط تشكيل فريق التفاوض عند حدوث أي مشكلات بين العاملين وأي إدارة مؤسسة بشأن أي حق من حقوق العمال.

وشدد وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق، على أهمية تعزيز مهارات اللجان النقابية في المفاوضة الجماعية، باعتبارها أفضل الطرق للتغلب على أي مشكلة تواجه العاملين، وخصوصا فيما يتعلق باتفاقيات العمل، وغيرها من الأمور التي قد تثير الخلاف بين مجلس الإدارة والعاملين.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك دراية تامة بكافة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل لدى ممثلي العاملين، بما يسهم في تنمية قدراتهم في التفاوض بشأن كافة المشكلات التي قد تنشأ في علاقات العمل.

وأكد أن هناك قاعدة أساسية في التفاوض، وهي عدم خروج طرف من الطرفين مهزوم، مشيرا إلى أن التفاوض هدفه تحقيق التوافق بما يساهم في تحسين بيئة العمل بين العمال وصاحب العمل.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق بالإسكندرية، أنه بعد نجاح المفاوضة الجماعية، وإقرار اتفاقية العمل، فيجب صياغتها بشكل قانوني، باعتبارها أحد حقوق العامل التي تلزم ضرورة العمل بها وتنفيذها.

وخلال الدورة التثقيفية، تم النقاش بشأن ما أقره قانون العمل فيما يتعلق بملف المفاوضة الجماعية، وإلزام إشراك اللجان النقابية في كل ما يتعلق بتنظيم سير العمل.