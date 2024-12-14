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شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

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شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - شقق الإسكان لمحدودي الدخل .. تواصل وزارة الإسكان طرح كراسات شروط حجز الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل

توفر بوابة كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص شروط وحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــا.

حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

ويبدأ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي اعتبارا من يوم الإثنين 18 نوفمبر وحتى يوم الإثنين 25 نوفمبر الحالي لذوي الهمم فقط، بينما تم فتح باب الحجز لجميع المواطنين من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر ومن المقرر أن ينتهي يوم 31 ديسمبر 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان والمرافق الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على وحدة سكنية، وجاءت الشروط كالآتي:

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عاما وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش.

آخر موعد لحجز شقق
حجز شقق مشروع جنة مصر 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد

- شهادة دخل

- إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم

-إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

مواعيد وأماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
شقق الإسكان الاجتماعي 2024

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- اختيار حجز الوحدات.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- اختيار المتقدم مكان الحجز والدور الذي يرغب السكن به.

- وأخيرًا الضغط على إنهاء

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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