جدول امتحانات الترم الأول 2024-2025 وموعد إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - يترقب طلاب صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية موعد عقد امتحانات الترم الأول 2024-2025، والتي يفصلنا عنها أسابيع قليلة، لذلك تتزايد معدلات البحث في الآونة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة جدول امتحانات نصف العام 2024-2025، وموعد إجازة نصف العام الدراسي.

جدول امتحانات الترم الأول 2024-2025

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس بحسب الخريطة الزمنية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

موعد امتحانات نصف العام 2024-2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الترم الأول 2024-2025 وموعد إجازة نصف العام الدراسي، موضحة أن الامتحانات تكون خلال الفترة من 4 يناير حتى 23 يناير 2025، بحسب الخريطة الزمنية، ويأتي موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 على النحو الآتي:

- تُعقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للشهادة الإعدادية، اعتبارًا من 18 يناير 2025 وتنتهي في يوم 23 من نفس الشهر.

- تُعقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 يناير 2025 وحتى يوم 16 من ذات الشهر.

- تُعقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 11 يناير 2025 وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

- تُعقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 للصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 16 من ذات الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

موعد الامتحانات التي لا تضاف للمجموع 2024-2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن امتحانات الترم الأول 2024-2025 لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاص للغات، إضافة إلى المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي تٌعقد قبل امتحانات المواد الأساسية المقرر لها مطلع الشهر المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي 2024-2025

- بداية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 11 يناير 2025.

- انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

- نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024.

- بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.

- بداية امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

- بداية امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.