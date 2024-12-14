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أجواء باردة.. حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

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أجواء باردة.. حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

أجواء باردة.. حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، مشيرة إلى سيطرة الأجواء الباردة مع اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس اليوم

توقعت الهيئة أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية في فترات النهار.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ونوهت إلى أنه في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس الآن

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية صباحا، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس في مصر

وأشارت إلى احتمالية وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر الأحمر ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 3: 4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنها 20 12
دمنهور 19 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 21 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
العريش 21 10
رفح 20 12
رأس سدر 21 11
نخل 18 05
كاترين 12 02
الطور 22 12
طابا 18 09
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 20 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 15
مرسى علم 23 17
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 24 17
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 21 08
أسيوط 21 07
سوهاج 22 09
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
الوادي الجديد 21 07
أبو سمبل 24 11

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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