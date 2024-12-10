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إسرائيل تدمر الأسطول البحري السوري.. مصطفى بكري: تعليمات بتفكيك الجيش والبديل ميليشيات إرهابية - أخبار كلمتك

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إسرائيل تدمر الأسطول البحري السوري.. مصطفى بكري: تعليمات بتفكيك الجيش والبديل ميليشيات إرهابية - أخبار كلمتك

إسرائيل تدمر الأسطول البحري السوري.. مصطفى بكري: تعليمات بتفكيك الجيش والبديل ميليشيات إرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - علق الإعلامي مصطفى بكري على إعلان دولة الاحتلال تدميرها الأسطول البحري السوري. مؤكدا أن هذه الخطوة تعني أن هناك تعليمات لميليشيا الإرهاب في سوريا الآن بالتعاون مع إسرائيل بتفكيك الجيش السوري العربي في المرحلة الثانية.

وقال مصطفى بكري خلال تغريدة له على موقع التغريدات" إكس"، "إسرائيل تعلن تدمير الأسطول البحري السوري بنجاح".

وتساءل مصطفى بكري مستنكرا، "هل تعرفون معنى ذلك؟، هل تعرفون معنى تجريد سوريا من أسلحتها؟".

وأضاف مصطفى بكري في تغريدته أن هناك "تعليمات بتفكيك الجيش كمرحلة ثانية، وسيكون البديل جيش من المليشيات، ولاؤه لقيادات الإرهاب ومهمته حماية حكم الإرهابيين"

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلاح البحرية شارك في الهجوم على سوريا ودمر الأسطول السوري.

وأظهر مصور لوكالة فرانس برس تدميرًا واسع النطاق للسفن العسكرية في القاعدة البحرية السورية في اللاذقية غرب سوريا.

وشنت إسرائيل غارات جوية على مناطق متفرقة من سوريا، ونشرت قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أُنشئت في عام 1974

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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