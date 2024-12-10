إسرائيل تدمر الأسطول البحري السوري.. مصطفى بكري: تعليمات بتفكيك الجيش والبديل ميليشيات إرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - علق الإعلامي مصطفى بكري على إعلان دولة الاحتلال تدميرها الأسطول البحري السوري. مؤكدا أن هذه الخطوة تعني أن هناك تعليمات لميليشيا الإرهاب في سوريا الآن بالتعاون مع إسرائيل بتفكيك الجيش السوري العربي في المرحلة الثانية.

وقال مصطفى بكري خلال تغريدة له على موقع التغريدات" إكس"، "إسرائيل تعلن تدمير الأسطول البحري السوري بنجاح".

وتساءل مصطفى بكري مستنكرا، "هل تعرفون معنى ذلك؟، هل تعرفون معنى تجريد سوريا من أسلحتها؟".

وأضاف مصطفى بكري في تغريدته أن هناك "تعليمات بتفكيك الجيش كمرحلة ثانية، وسيكون البديل جيش من المليشيات، ولاؤه لقيادات الإرهاب ومهمته حماية حكم الإرهابيين"

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلاح البحرية شارك في الهجوم على سوريا ودمر الأسطول السوري.

وأظهر مصور لوكالة فرانس برس تدميرًا واسع النطاق للسفن العسكرية في القاعدة البحرية السورية في اللاذقية غرب سوريا.

وشنت إسرائيل غارات جوية على مناطق متفرقة من سوريا، ونشرت قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أُنشئت في عام 1974