وزير البترول: نحرص على التواصل والاستماع لآراء وأفكار أعضاء المجالس النيابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من كوادر قطاع البترول ، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، وذلك استمرارًا لسياسة وزارة البترول للعمل التكاملي مع المجالس النيابية والاستفادة من الرؤى والأفكار البرلمانية.

ضم اللقاء من مجلس النواب النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب إيهاب عبد العظيم والنائب محمد إسماعيل والنائبة آية فوزى والنائب على عز والنائب محمد السيد طلبة والنائب احمد عبدالفتاح والنائبة سحر معتوق والنائبة نشوى الشريف والنائب سامح حبيب والنائب محمد عزت عرفات والنائبة إيمان العجوز، والنائبة عزة حسين، ومن مجلس الشيوخ النائب محمود صلاح والنائب حسين عبدالمجيد.

استهل الوزير اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقاء النواب مؤكدا إن القطاع يفتخر بدورهم في المجالس النيابية كسفراء لقطاع البترول، مشددا على حرص الوزارة على التواصل والاستماع لآراء وأفكار أعضاء المجالس النيابية الذين يعكسون نبض المواطنين واحتياجاتهم، من أجل الوقوف على سبل التحسين والتطوير اللازمة من قطاع البترول لخدمة المواطن التي تعد المحور الأول في استراتيجية عمل الوزارة.

محاور ترتكز عليها وزارة البترول للعمل علي زيادة الإنتاج

و استعرض الوزير مع النواب خلال اللقاء المحاور الأساسية لإستراتيجية عمل الوزارة الجاري تنفيذها حاليًا والتي تركز على توظيف كافة السبل الممكنة والحلول لتحقيق الزيادة في الإنتاج والتي شدد على أهميتها كحل مستدام لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرا إلى الحلول الجاري تنفيذها للتعامل مع التحديات وابرز المؤشرات الأولية الإيجابية على صعيد تحفيز الاستثمار والإنتاج والتي تؤكد اننا علي الطريق الصحيح لحل التحديات التي تواجه قطاع البترول.

أهمية سياسة العمل التكاملي بين القطاع والمؤسسات التشريعية

و اكد الوزير في هذا الإطار علي اهمية سياسة العمل التكاملي التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية سواء مع وزارات الحكومة وشركاء الاستثمار، أو المجالس النيابية التي تمثل السلطة التشريعية مؤكدا ان التعاون مع البرلمان مهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج في قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لذلك.

ولفت الي التكامل مع مجلس النواب في الإصلاحات التشريعية المنفذة لتطوير قطاع الثروة المعدنية والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي، مؤكدا أهمية مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية الجاري مناقشته في البرلمان كأحد أهم الإصلاحات الضرورية للانطلاق بدور الهيئة وتعزيز كفاءة العمل والإسراع بالتنفيذ.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء المجالس النيابية عن تقديرهم لجهود الوزارة موجهين الشكر للمهندس كريم بدوي على دعوته الكريمة للالتقاء بهم، مؤكدين التزامهم بالتعاون المستمر لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الرؤى والأفكار في عدد من الملفات التشريعية والخدمية المهمة للتكامل بين الوزارة والمجالس النيابية وفي مقدمتها مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، و خطوات الوزارة الاخيرة لتعظيم استفادة المواطنين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف الأعباء.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرات وزارة البترول المجتمعية للإسهام في دعم الصحة والتعليم ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاولي بالرعاية، وأهمية التكامل مع النواب في تنفيذ هذه الجهود حيث أكد المهندس كريم بدوي أنه حرص على التوجيه بالتنسيق مع النواب للوقوف على الأولويات التي تتطلبها المناطق الجغرافية المختلفة والمجالات التي تمس احتياجات ذات أولوية للمواطنين في المناطق المستهدفة حتى يتم أخذها في الاعتبار في المشروعات المجتمعية التي ينفذها قطاع البترول لخدمتهم.

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