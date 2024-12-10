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كلمتك تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - تكشف كلمتك في عددها الجديد سيناريوهات ما بعد «الأسد»، تقسيم سوريا برعاية قوى دولية وإقليمية وصراع إيديولوجيات بين الفصائل المسلحة. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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