أقل من سعر التكلفة.. انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الطماطم والبطاطس انخفضت لأقل من سعر التكلفة مما يؤدي لخسائر كبيرة للمزارعين، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس هو كثرة المعروض مع قلة الطلب.

وأضاف عبد الرحمن، أن زيادة المعروض من البطاطس والطماطم، يرجع لزيادة مساحات زراعتهم في العروة الحالية وزيادة الإنتاج حيث تهافت المزارعين على زراعة البطاطس والطماطم بعد الارتفاع الكبير في أسعارهم العروة السابقة

وأشار أبو صدام إلى أن عداية الطماطم زنة الـ 20 كيلو انخفضت من 700 جنيه الأيام القليلة الماضية إلى 100 جنيه، وذلك على رأس الغيط، وحسب الجودة، حيث يباع كيلو الطماطم بالحقل حاليا من 3 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، فيما وصلت بعض أنواع البطاطس إلى 4 آلاف جنيه للطن في الحقل، فيما كان يتعدى سعر الطن في الفترة السابقة الـ 20 ألف جنيه.

وأكد عبد الرحمن أن مزارعي الطماطم والبطاطس يحتاجون إلى دعم إضافي من الدولة لتقليل خسائرهم، مطالبا المعنيين بإنشاء مصانع للصلصة في محافظات الصعيد وخاصة المنيا وأسوان والأقصر وقنا، لاستغلال الإنتاج الوفير من الطماطم في هذه المحافظات خاصة في العروة الشتوية، وكذلك إنشاء مصانع لتصنيع منتجات البطاطس بمحافظة المنيا.

وناشد نقيب عام الفلاحين، ربات المنازل باستغلال هذه الفرصة وتخزين ما يمكن تخزينه بالطرق المختلفة من البطاطس والطماطم تحسبا لعودة ارتفاع أسعارهم بعد انتهاء العروة الشتوية

ونقص المعروض.