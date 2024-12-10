موعد امتحانات الترم الأول 2025 وإجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. ينشغل العديد من الطلاب وأولياء أمورهم خلال هذه الأيام، بالبحث عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وموعد الإجازة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات والإدارات التعليمية، تبدأ في عقد امتحانات الترم الأول 2025 للطلاب، من يوم 11 يناير وحتى 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، تبدأ من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات لصفوف النقل حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثالث الإعدادي، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وتُعقد اختبارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 المبدئية ومراجعة، وذلك من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر حتى 5 يناير، كما تبدأ امتحانات التقييم النهائي من يوم الخميس 16 يناير وحتى يوم 23 من نفس الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2025 لمدة أسبوعين، حتى تنتهي يوم الخميس 6 فبراير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.