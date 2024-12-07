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درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة غدا الأحد 8-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة غدا الأحد 8-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 8-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:45 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد معتدل على  القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومائل للدفء جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


 الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   15 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22

بنها: الصغرى 13 والعظمى  23

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 19

كاترين الصغرى 02 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 11  والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

سوهاج الصغرى  11 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 28

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف الى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:2متر  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيف الى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية   قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تنشط الرياح على جنوب سيناء  و أقصى الغرب على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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