ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 25 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:12 صباحاً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 25 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة، 6 من جمادى الآخرة ١٤٤٦ هجرية، الموافق 6 من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثلاثة مساجد صيانةً وتطويرًا.

الأوقاف: إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن ٤٦٧ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤٦٧ مسجدًا، من بينها ٣٤٩ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١١٨ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ ١٢٥٤٨ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و١٠٩ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد طيبة الكائن بقرية سنور، شرق النيل بندر بني سويف؛ والمسجد الكبير الكائن بقرية هليه، مركز ببا؛ ومسجد عزبة فيصل الكائن بقرية إهناسيا الخضراء، مركز بني سويف؛ وصيانة المسجد الكبير الكائن بقرية منشأة أبو مليح، مركز سمسطا.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة العساكرة، قرية صفط الحرية، مركز إيتاي البارود؛ ومسجد الحلفاية بقرية جبارس تبع النبيرة، مركز إيتاي البارود؛ ومسجد القراجي بقرية البسلقون، مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة أبو حجاب بقرية الحاجر، مركز كفر الدوار؛ ومسجد عباد الرحمن بجوار المقابر، مركز وادي النطرون؛ ومسجد محمد كريم بقرية الدورية البحرية، مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد الجمعية بقرية الحماد الشرقي، مركز رشيد.

وفي الإسماعيلية، تم إحلال وتجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب، مركز ومدينة أبو صوير.

وفي الإسكندرية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بطريق الجلاء، العامرية ٢.

وفي الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بكفر عطية، مركز قطور.

وفي المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن الحاج أمين بقرية صفط الشرقية، مركز المنيا؛ ومسجد خميس بقرية الصليبة، مركز سمالوط؛ ومسجد خالد بن الوليد بعزبة خليل عبد، قرية ههيا، مركز المنيا.

وفي أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الجندية بقرية بني حسين، مركز أسيوط؛ وإنشاء مسجد الحسن، الشيخ نجيب، مركز القوصية.

وفي الفيوم، تم إنشاء مسجد المصطفى بقرية المقاتلة، مركز طامية.

وفي الشرقية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد بني قريش بقرية العزازي، مركز فاقوس؛ ومسجد الزغايبة، الصالحية القديمة بمركز فاقوس؛ ومسجد بركات الرمالي بمركز الحسينية؛ وإنشاء مسجد الواحد الأحد بالمجاورة ٢٦، العاشر من رمضان.

وفي قنا، تمت صيانة مسجد التحرير، بندر دشنا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.