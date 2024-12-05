وزيرة التنمية المحلية تُشيد بدور «هندسة القاهرة» في خدمة المجتمع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - أشادت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بالدور الذي تقوم به كلية الهندسة جامعة القاهرة في خدمة المجتمع والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال حضور منال عوض، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجامعة القاهرة ممثلة في مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على البروتوكول المهندس علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية، بحضور د.سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتور طارق نصر مدير مركز استشارات كلية الهندسة ود.إنجي البرملجى الأستاذ في كلية الهندسة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وكلية الهندسة.

وأعربت منال عوض عن سعادتها بالتعاون مع جامعة القاهرة باعتبارها بيت خبرة وطنى كبير بما تملكه من العديد من الكوادر البشرية والفنية من أساتذة وخبراء ومتخصصين، إلى جانب مراكزها العلمية المتخصصة.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى التعاون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة للقيام بأعمال دراسة الجدوى والتصميمات للمشروعات التابعة للوزارة والإشراف على التنفيذ وإعداد التقارير الفنية والإختبارات واستلام المشروعات محل تلك الأعمال وضمان ذلك وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال على الوجه الأكمل، إضافة إلى التدريب الفنى بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة لذلك، وآليات تنفيذية للخطط والبرامج المستهدفة التي يتم الاتفاق عليها.

وعقب التوقيع عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعا مع عميد كلية الهندسة والوفد المرافق له حيث شهد اللقاء استعراض بعض النماذج للمشروعات التي ستتعاون فيها الوزارة مع كلية الهندسة لتنفيذها منها إنشاء مبنى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على أحدث طراز معماري، كما قدم ممثلو كلية الهندسة عرضا تفصيليا لمقترح انشاء مقبرة للسيارات بمحافظة القاهرة تتضمن مبنى إداريا وخدميا وموقف ساحات وورش صيانة وساحة مزادات لبيع السيارات.

ومن جانبه، قدم الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، خالص الشكر لوزارة التنمية المحلية على اختيارها لكلية الهندسة كاستشاري للوزارة في كافة الموضوعات محل البروتوكول، مشيراً إلى استعداد الكلية للتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال أساتذتها والمتخصصين ومراكزها العلمية للمشاركة في متابعة مشروعات خطط التنمية المحلية في المحافظات التي تسعى الوزارة لتنفيذها.

وأعرب عن دعمه الكامل لتعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية وكلية الهندسة ممثلة في مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بالكلية، مشيراً إلى أن كلية الهندسة على استعداد لتسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية لخدمة هذا البروتوكول لتنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظات وكذا تنظيم الدورات التدريبية والندوات التخصصية للعاملين بالوزارة والمحافظات.