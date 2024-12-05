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إكسون موبيل تبدأ حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط - أخبار كلمتك

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إكسون موبيل تبدأ حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط - أخبار كلمتك

إكسون موبيل تبدأ حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة إكسون موبيل العالمية بحضور شريف كامل السفير المصري في لندن . 

وجاء ذلك في إطار مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن. 

وتناول الاجتماع مناقشة أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها أنشطة الشركة وخططها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول، وإتاحة تصدير كميات من إنتاج الشركة المستقبلي عبر البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، بالإضافة إلى مناقشة آلية تقاسم الأرباح وسقف تسعير الغاز المنتج، للوصول إلى صيغة مناسبة للطرفين.

كما أبدى الجانبان اعتزامهم توقيع خطاب نوايا خلال مؤتمر ومعرض إيجبس المقبل، تأكيدًا على التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك. 

إكسون موبيل تتطلع للقاء الرئيس السيسي 

كما أعرب مسئولو الشركة عن تطلعهم لعقد اجتماع مع  رئيس الجمهورية لعرض مخططات الشركة الاستثمارية بمصر. 

وتأتي هذه الجهود في ظل سعي شركة إكسون موبيل لتعزيز تواجدها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول بمصر، خاصة مع استعداد الشركة للبدء يوم 15 ديسمبر المقبل بأنشطة الحفر البحري بمنطقة امتياز شمال مراقيا البحرية بغرب المتوسط، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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