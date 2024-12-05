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القومي للبحوث يعلن عن رحلات عمرة اقتصادية بالتقسيط على 6 شهور (صور) - أخبار كلمتك

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القومي للبحوث يعلن عن رحلات عمرة اقتصادية بالتقسيط على 6 شهور (صور) - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعلن عن رحلات عمرة اقتصادية بالتقسيط على 6 شهور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - أعلنت جمعية تيسير الحج والعمرة، التابعة لأكاديمية البحث العلمي ومقرها المركز القومي للبحوث، عن تنظيم رحلة عمرة اقتصادية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية المصرية.

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تفاصيل برنامج العمرة التابع للمركز القومي للبحوث

ويوفر البرنامج إقامة في فنادق ذات مستوى جيد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مثل فندق بلازا إن أحد وفندق شركاء الخير أو ما يماثلهما، وتشمل الرحلة تذاكر طيران على خطوط مصر للطيران، بالإضافة إلى وسائل نقل داخلية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتستمر الرحلة 15 يومًا، تبدأ في 27 شعبان وتنتهي في 10 رمضان.
 

 

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أسعار برنامج العمرة التابع للمركز القومي للبحوث

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وتبدأ الأسعار من 51,000 جنيه مصري للشخص في الغرفة الرباعية، وتصل إلى 64,000 جنيه مصري للشخص في الغرفة الثنائية، وتوفير ميزة التقسيط لمدة 6 أشهر.

ويشمل البرنامج العديد من الخدمات، مثل:  تأشيرة العمرة الإلكترونية، زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشرفين متخصصين طوال فترة الرحلة، تأمين طبي لكل معتمر، وهدايا وكتب مناسك.
 

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شروط الحجز في برنامج العمرة التابع للمركز القومي للبحوث

سداد 50% مقدم من قيمة البرنامج قبل موعد السفر بـ 20 يوم.
موافقة جهة العمل على تقسيط المبلغ المتبقي.
جواز سفر ساري لمدة عام على الأقل.
شهادة تطعيم ضد التهاب السحايا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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