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توقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات «SAT» لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر - أخبار كلمتك

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توقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات «SAT» لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات «SAT» لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعا مع مسئولي مؤسسة "College Board" لبحث عودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية، بالمدارس الأمريكية في مصر.

وزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة "College Board" عودة اختبارات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

وحضر اللقاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدكتور ماثيو تشوفانك مدير فريق "College Board" الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، وروبن هاروتونيان، ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

عبد اللطيف: توفير اختبارات دولية معتمدة من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT"

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تلعبه "College Board" في توفير اختبارات دولية معتمدة، من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT" وغيره من الاختبارات الموحدة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لعقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لطلاب الدبلومة الأمريكية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن جهته، أعرب الدكتور ماثيو تشوفانك عن استعداد مؤسسة "College Board" الكامل لدعم جهود الوزارة، وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تضمن دقة عقد اختبارات "SAT".

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، وتحديد آليات إجراء الاختبارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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