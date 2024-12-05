وظائف خالية بهيئة الرعاية الصحية، اعرف الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:57 صباحاً - أعلنت الهيئة العــامة للرعــاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب الكوادر المتميزة بالإدارة العامة للشئون المالية برئاسة الهيئة لشغل الوظائف التالية:

أخصائي شئون مالية.

مُراجع حسابات.

أخصائي موازنة.

أخصائي عقــود ومشتريات.

أخصائي محاسبــة تكاليف.

وذلك عن طريق الندب أو الإعارة وفقًا للشروط والضوابط المذكورة بالإعلان.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أنه يتم تلقي الطلبــات عن طريق مسح الـ ( QR Code )، أو من خلال الضغط على الرابط اضغط هنا



جدير بالذكر أنه كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تنفيذية لتطوير خدمات دار صحة المرأة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدًا لإضافة خدمات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (80) لمجلس إدارة الهيئة، والذي عُقد بمقر الهيئة في مدينة نصر بالقاهرة، وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة، وإصدار عدد من القرارات المهمة.

وأعلن مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع عن إضافة مبنى للعيادات الخارجية، ومبنى آخر للرعاية المتكاملة لصحة الفم والأسنان، وذلك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ضمن برنامج هيئة الرعاية الصحية السياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، وأشار المجلس إلى أهمية هذه الخطط في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التقرير النهائي للجنة استلام الأصول العلاجية، وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (3957) لسنة 2023، والمتعلق بنقل الأصول العلاجية في 5 محافظات من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وتشمل «السويس، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والأقصر»، موجهًا بصرف مكافأة لأعضاء لجنة استلام الأصول العلاجية تقديرًا لجهودهم ولما قدموه من آداء متميز للمهام الموكلة إليهم.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مكافأة للعاملين القائمين على اختبارات القبول بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة في محافظات القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس"، بالإضافة إلى محافظة الأقصر للعام الدراسي 2024/2025، لافتًا إلى أهمية هذه الاختبارات في ضمان اختيار الكفاءات التي ستساهم في تطوير قطاع التمريض بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

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