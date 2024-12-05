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حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:00 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار ببعض المناطق بالجمهورية وشبورة صباحية كثيفة.

 

حالة الطقس اليوم الخميس 05-12-2024

وقالت الأرصاد الجوية: "يسود اليوم الخميس، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

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الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. 

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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