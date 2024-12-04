الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:37 مساءً - مولد السيدة نفيسة.. يحتفل أبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، بالليلة الختامية لـ مولد السيدة نفيسة رضى الله عنها، حفيدة الإمام الحسن بن الإمام على والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهم، ونفيسة العلوم، وكريمة الدارين، كما يطلق عليها.

وشهدت منطقة السيدة نفيسة بالقاهرة استعدادات مكثفة للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، حيث يُعتبر مولدها مناسبة يجتمع فيها الكثير من الزائرين من مختلف محافظات مصر، إضافة إلى المحبين من الدول العربية والإسلامية.

استعدادات الاحتفال بمولد السيدة نفيسة

وبدأت التحضيرات منذ أسابيع، إذ تم تزيين المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة بالأضواء والزينة، بينما انتشر الباعة لعرض منتجات متنوعة مثل الحلوى والمسابح والبخور، كما أُقيمت سرادقات لاستقبال الزوار، وخصصت أماكن لأداء الصلوات وإقامة حلقات الذكر والإنشاد الصوفي، التي تعد جزءا أساسيا من الطقوس المرتبطة بالمولد.

كما شهد محيط ساحة مسجد السيدة نفسية تعاون ملحوظ بين الجهات الأمنية مع إدارة المسجد لضمان تأمين الاحتفال وتنظيم حركة المرور في المنطقة التي تشهد ازدحاما كبيرا خلال فترة المولد، كما تدعم وزارة الصحة الاحتفالات بسيارات إسعاف في محيط المسجد لتقديم الخدمات الصحية الطارئة للزوار.

حكم الاحتفال بمولد السيدة نفيسة

أجازت دار الإفتاء الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين وإحياء ذكراهم بأنواع القُرَب المختلفة، «فإن ذلك أمر مرغَّب فيه شرعًا، لما في ذلك من التأسِّي بهم والسير على طريقهم» بحسب وصف الدار، لكنها حذرت مما قد يحدث في بعض هذه المواسم من أمورٍ محرمةٍ، وتابعت الدار «بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها إلى مخالفةِ هذه المُنكراتِ للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة، والله سبحانه وتعالى أعلم».

من هي السيدة نفيسة؟

- السيدة نفيسة هي حفيدة سيدنا الإمام الحسن بن على رضى الله عنه، وزوجها إسحق المؤتمن وهو ابن عمها وحفيد الإمام الحسين رضى الله عنه، كانت من الصالحات العابدات.

- حفيدة الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، وهي إحدى أبرز الشخصيات من آل البيت المحبوبة في مصر.

- ولدت السيدة نفيسة بمكة عام 145هـ، ونشأت بالمدينة المنورة، وكانت تذهب إلى المسجد النبوي وتسمع إلى شيوخه وتتلقى الحديث والفقه من علمائه حتى لقبها الناس بلقب «نفيسة العلم».

- أدت 30 حجة، معظمها وهى سائرة على الأقدام، وكانت فيها تتعلق بأستار الكعبة وتقول: «إلهى وسيدى ومولاي متعني وفرحني برضاك عني، ولا تسبب لي سببًا يحجبك عني».