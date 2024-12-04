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القوات المسلحة تلقي القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تلقي القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تلقي القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بالقوات المسلحة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة، ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلاً عن ارتدائه الزي العسكري أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

المتهم بانتحال صفة ضابط طبيب
المتهم بانتحال صفة ضابط طبيب
المتهم بانتحال صفة ضابط طبيب
المتهم بانتحال صفة ضابط طبيب

وقد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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