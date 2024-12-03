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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:48 صباحاً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، لافتة إلى استقرار أجواء مستقرة على كافة محافظات مصر.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية.

الطقس الآن

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون ليلا وفي الصباح الباكر، باردا على كافة الأنحاء.

الطقس اليوم

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، قالت الأرصاد، هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

وتابعت الهيئة بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 22 12
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 13
دمياط 22 16
بورسعيد 22 17
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 11
العريش 20 08
رفح 20 09
رأس سدر 23 12
نخل 18 03
كاترين 16 02
الطور 23 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 23 11
العلمين 22 11
مطروح 21 12
السلوم 20 10
سيوة 21 09
رأس غارب 25 13
الغردقة 26 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 23 11
بني سويف 23 10
المنيا 22 11
أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
قنا 24 09
الأقصر 25 09
أسوان 25 11
الوادي الجديد 22 07
أبو سمبل 23 10

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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