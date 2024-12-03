ضبط مخزن سري يضم أطنانًا من السلع الغذائية في الطالبية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:22 صباحاً - تمكنت حملة مكبرة لمكتب تموين العمرانية بقيادة خالد أبو حجر مدير عام إدارة مكتب تموين الطالبية والعمرانية، ووسام بيومي رئيس التجارة بالعمرانية والطالبية، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مخبأة في مخزن تابع لمجموعة من تجار السلع الغذائية بمنطقة الطالبية.

وتضمنت المضبوطات طنًّا واحدًا من السكر، وآخر من العدس، وكمية مماثلة من الزيت، بالإضافة إلى طن ونصف من الدقيق.

وتأتي هذه الحملة المكبرة في إطار الجهود المستمرة لمحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ونائبه الدكتور إبراهيم الشهابي، للقضاء على ظاهرة الاحتكار وتوفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

استمرار الحملات التفتيشية على المخازن والمستودعات

وأكد خالد أبو حجر على استمرار الحملات التفتيشية على المخازن والمستودعات للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة وعدم التلاعب بها، مشددًا على تطبيق القانون بحزم على المخالفين.

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