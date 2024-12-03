قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك

في ظل وضع اقتصادي مؤلم .. أسر عدنية تفتقر إلى قيمة وجبة عشاء لأطفالهم - أخبار كلمتك

في ظل وضع اقتصادي مؤلم .. أسر عدنية تفتقر إلى قيمة وجبة عشاء لأطفالهم - أخبار كلمتك

عاجل : إغلاق خط حيوي بمدينة تعز (صور) - أخبار كلمتك

عاجل : إغلاق خط حيوي بمدينة تعز (صور) - أخبار كلمتك

الحوثي يعلق على الاحتفالات بمصرع قياداته - أخبار كلمتك

الحوثي يعلق على الاحتفالات بمصرع قياداته - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ضبط مخزن سري يضم أطنانًا من السلع الغذائية في الطالبية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط مخزن سري يضم أطنانًا من السلع الغذائية في الطالبية (صور) - أخبار كلمتك

ضبط مخزن سري يضم أطنانًا من السلع الغذائية في الطالبية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:22 صباحاً - تمكنت حملة مكبرة لمكتب تموين العمرانية بقيادة خالد أبو حجر مدير عام إدارة مكتب تموين الطالبية والعمرانية، ووسام بيومي رئيس التجارة بالعمرانية والطالبية، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مخبأة في مخزن تابع لمجموعة من تجار السلع الغذائية بمنطقة الطالبية.

وتضمنت المضبوطات طنًّا واحدًا من السكر، وآخر من العدس، وكمية مماثلة من الزيت، بالإضافة إلى طن ونصف من الدقيق.

bd48cd7d89.jpg
6aa1aeadbc.jpg

وتأتي هذه الحملة المكبرة في إطار الجهود المستمرة لمحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ونائبه الدكتور  إبراهيم الشهابي، للقضاء على ظاهرة الاحتكار وتوفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

استمرار الحملات التفتيشية على المخازن والمستودعات 

وأكد خالد أبو حجر على استمرار الحملات التفتيشية على المخازن والمستودعات للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة وعدم التلاعب بها، مشددًا على تطبيق القانون بحزم على المخالفين.

7572c29180.jpg
ed33169b04.jpg

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

90 يوم على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق