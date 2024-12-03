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ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة قبل إعادة تدويرها بالعمرانية - أخبار كلمتك

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ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة قبل إعادة تدويرها بالعمرانية - أخبار كلمتك

ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة قبل إعادة تدويرها بالعمرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:49 صباحاً - تمكنت حملة مشتركة بين مكتب تموين العمرانية وحي العمرانية ومباحث التموين، بقيادة خالد أبو حجر مدير عام إدارة مكتب تموين الطالبية والعمرانية، ووسام بيومي رئيس التجارة العمرانية والطالبية، من ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة مخبأة في مخزن غير مرخص بمنطقة العمرانية.

ضبط زيوت كانت معدة لإعادة تدويرها

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الكمية من الزيوت كانت معدة لإعادة تدويرها بطرق غير قانونية، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة.

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وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة المعنية لمكافحة المخالفات البيئية وحماية المواطنين من الأضرار الناجمة عنها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخزن وضبط كمية الزيوت المضبوطة، تحسبًا لاستخدامها في أغراض غير مشروعة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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