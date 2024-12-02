الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - أكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كومبو موندونجو بولا" المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي قد سلم  الرئيس رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكّد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

   وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق انخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة، وبالأخص دول حوض النيل، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس تشيسيكيدي، مؤكدًا دعم مصر لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق