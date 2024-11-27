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برعاية وزير العدل.. النيابة الإدارية تشارك في التدريب التفاعلي لفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

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برعاية وزير العدل.. النيابة الإدارية تشارك في التدريب التفاعلي لفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

برعاية وزير العدل.. النيابة الإدارية تشارك في التدريب التفاعلي لفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - شاركت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، ومركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، في فعاليات التدريب التفاعلي لأعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان «مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة»، والذي عُقِدَ على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة عددٍ من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وقاضيات من مجلس الدولة.

وكان افتتاح البرنامج التدريبي قد جرى بحضور كل من، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والقاضية رشا عبد المنعم محفوظ - رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد الشلقامي - وكيل مجلس الدولة، و شيماء نعيم - المديرة العامة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

• «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتفضلت بإلقائها شيماء نعيم - المديرة العامة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

• «البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية» وتفضل بإلقائها المستشار هاني جورجي - رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.

• «دور النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة» وتفضلت بإلقائها المستشارة بريهان محسن - نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

• «تطبيقات عملية حول دور مجلس الدولة في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها» وتفضل بإلقائها المستشار أحمد الشلقامي - وكيل مجلس الدولة.

• «البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة» وتفضل بإلقائها المستشار أحمد النجار - رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

• «استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة» وتفضلت بإلقائها المستشارة رشا محفوظ- رئيس الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

• «مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة - إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار) وتفضلت بإلقائها الدكتورة هالة منصور - أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل و المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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