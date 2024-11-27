مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - تقدم كلمتك خدمة نشر مواعيد القطارات لقرائها، ومنها مواعيد قطارات التالجو الفاخرة وأسعار تذاكرها على خطوط السكك الحديدية بالوجه القبلي والبحري بعد الزيادة الجديدة.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية

القطار رقم 2025 يقوم من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

القطار رقم 2023 يقوم الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قطار 2027 يقوم تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة

يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 275 والدرجة الثانية 175 جنيها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هى "الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان

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