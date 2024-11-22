سمير فرج لـ المصريين: «ثقوا في رئيسكم.. وقفوا صفا واحدا لعبور هذه المرحلة الصعبة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - وجّه اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، رسالة إلى الشعب المصري دعا فيها إلى تحمل هذه الفترة الصعبة، والوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش والحكومة.

وقال اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، موجهًا حديثه للشعب المصري: «يجب أن تثقوا في رئيسكم وجيشكم وفي الحكومة، حتى مع معاناتنا من هذه المشاكل الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، ويجب نتحمل هذه الفترة الخطيرة، التي لو نظرنا بتأمل سنجد أننا البلد الوحيد المستقر في الشرق الأوسط، فليبيا منذ 12 عامًا لا يستطيع شعبها إقامة دولة وانتخاب حكومة، والسودان دخل نفق مظلم، واليمن لن تعود كما كانت ولو بعد 15 عامًا، والعراق لو لم يأتيها رجل صاحب قرار كالرئيس السيسي، ستنقسم إلى 3 دول: كردية وشيعية وسنية، وسوريا فيها مشاكل كبيرة، و4 دول تتواجد قواتها في الوقت الحالي داخل أرضها، أمريكا لها قوات في سوريا، وروسيا لديها قاعدة جوية وقاعدة بحرية، وتركيا كذلك، ولبنان منذ سنتين لا يستطيع عمل انتخابات وانتخاب رئيس دولة، أي أن مصر هي البلد الوحيدة المستقرة، فيجب أن نحافظ على بلدنا، ولا ننساق وراء الشائعات، كي لا نقع».

كما وجه الخبير الاستراتيجي، رسالة إلى الإعلام المصري، قال فيها: «أدعو الإعلام المصري إلى الاهتمام بالإعلام الإلكتروني بشكل أكبر، نحن نحتاج إلى التمكّن من الوصول إلى الجماهير جيدًا، وإشباع احتياجها، والتمكّن من الحصول على ثقتهم في الجانب الإعلامي، كي لا ينجرفوا وراء الشائعات، وحتى نستطيع محاربة الأبواق الإعلامية الإرهابية في الخارج، التي تهدف إلى تفكيك البلاد وزعزعة ثقة الشعب بجيشه وحكومته. يجب مراعاة الاهتمام بهذا الشأن بشكل أكبر في الفترة القادمة، ولا أنكر أني أرى تطورًا في هذا الجانب، ولكن يجب أن نصل إلى مرحلة التمكّن كالتي وصلت إليها وسائل الإعلام العالمية».