اللواء سمير فرج: موقع مصر الفريد يجعلها مستهدفة بشكل دائم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، إن المخططات الاقتصادية والعسكرية التي تستهدف النيل من مصر مستمرة منذ عقود طويلة مضت، لأن موقع مصر الفريد يجعلها مستهدفة بشكل دائم، وكل من يريد السيطرة على العالم يسعى إلى التحكم في مصر، والسيطرة عليها.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متيقظة تمامًا لكل المخططات التي تُحاك ضد مصر، وتقف لهؤلاء المتآمرون بالمرصاد.

وأوضح الخبير العسكري، أن من ينظر على الخريطة سيجد مصر هي قلب العالم، وأن حدودها تقع في إفريقيا وآسيا، وعلى البحرين المتوسط والأحمر، وكما قال جمال حمدان، عالم الجغرافيا الكبير، إن أجمل مكان ليس نعمة ولكنه نقمة، بسبب طمع الجميع فيه.