هيئة الدواء تشارك في ماراثون رياضي توعوي بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - شاركت هيئة الدواء المصرية في الماراثون الرياضي التوعوي الذي نظمته بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من شركاء الصناعة، والذي أقيم صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر، بالقاهرة الجديدة.

وأكد مساعد رئيس الهيئة الدكتور يس رجائي، حرص الهيئة المستمر على المشاركة في الفعاليات التي من شأنها زيادة التوعية والاهتمام العام بمخاطر مضادات الميكروبات، وسعيها الدائم إلى تنمية الوعي والتثقيف الدوائي لدى المواطن، ودعم الجهود المشتركة للجهات المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والعمل على أصعدة العمل الميداني والأهلي والمشاركة المجتمعية الفعالة من أجل إنجاح الجهود الخاصة بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وما له من أثر إيجابي على صحة الأفراد والمجتمع.

وشاركت في الماراثون، قيادات هيئة الدواء المصرية والعاملين بها، فضلا عن مشاركة كبيرة من المتسابقين من مختلف الأعمار السنية والاهتمامات المختلفة.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المستمرة والفعالة فيما يتعلق بمقاومة المضادات الحيوية، والتي تسهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي، وتزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، تدعو هيئة الدواء المصرية جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع بخصوص هذه القضية العالمية، وذلك تحت شعار "خليك واعي.. .بلاش مضاد حيوي من غير داعي".