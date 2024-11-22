جامعة كفرالشيخ تحتل المركز الثامن محليا في تصنيف التايمز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في أول إصدار للتخصصات البينية لتصنيف التايمز لعام 2025، على المركز الثامن مكرر محليا، من بين 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، والمرتبة 201 - 250 عالميًا من بين 749 جامعة من 92 دولة على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإصدار الأول من نوعة لقياس مدى مساهمات الجامعات والتزمها بالعلوم متعددة التخصصات، ويسعى هذا الإصدار إلى اكتشاف أفضل الجامعات فى مجال البحث العلمى متعدد التخصصات من خلال تصنيف التايمز البريطانى للعلوم متعددة التخصصات وهو مشروع بالتعاون مع Schmidt Science، ويتضمن هذا الإصدار على 11مؤشرا لتقيييم الجامعات عبر ثلاثة محاور رئيسية وهى: المدخلات (التمويل 19%)، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%) والعمليات (مقياس النجاح والمرافق والدعم الادارى والترويج 16%).

كما صرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، بأن حصول جامعة كفر الشيخ، على هذه المراكز المتقدمة محليا وعالميا يعد انجازًا كبيرًا للجامعة وتتويج للجهود المبذولة والمستمرة فى تطوير منظومة البحث العلمى وجودة الأبحاث المنشورة والاهتمام بالنشر العلمى الدولى فى المجلات والدوريات المفهرسة عالميا وعقد المؤتمرات الدولية، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، موجهاً التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة لهذا التميز والانجاز الكبير.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفرالشيخ في التواجد بصفة دائمة ضمن التصنيفات العالمية وتصنيف التايمز البريطانى على وجة الخصوص والاصدار الاول للتخصصات المتعددة لعام 2025 هو إنجاز كبير ومبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها والجهود المستمرة التي تبذلها ادارة الجامعة في كافة المجالات.