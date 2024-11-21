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سكك حديد مصر: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي اعتبارا من الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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سكك حديد مصر: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي اعتبارا من الأحد المقبل - أخبار كلمتك

سكك حديد مصر: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي اعتبارا من الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم تشغيل قطار 992 (القاهرة - نجع حمادي)، بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوي مطور في هذه الخدمة الجديدة، حيث يقوم من محطة القاهرة يوم الأحد المقبل الساعة 00: 15، ويصل محطة نجع حمادي الساعة 23:15 في ذات اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، سيتم تشغيل قطار 993 (سوهاج - القاهرة)، على أن يقوم من محطة نجع حمادي الساعة 02:05، ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادي، حيث يترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية: (187 / 143 / 162 /707).. مؤكدة أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة للركاب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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