سكك حديد مصر: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي اعتبارا من الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم تشغيل قطار 992 (القاهرة - نجع حمادي)، بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوي مطور في هذه الخدمة الجديدة، حيث يقوم من محطة القاهرة يوم الأحد المقبل الساعة 00: 15، ويصل محطة نجع حمادي الساعة 23:15 في ذات اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، سيتم تشغيل قطار 993 (سوهاج - القاهرة)، على أن يقوم من محطة نجع حمادي الساعة 02:05، ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادي، حيث يترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية: (187 / 143 / 162 /707).. مؤكدة أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة للركاب.