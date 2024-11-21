وزير العمل يزور شركة النصر للمسبوكات ويعلن صرف أجور العمال من صندوق الطوارئ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، عن صرف أجور 1378 عامًلا من الشركة، عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف.

وذلك بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفي إطار خطة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بكامل طاقاتها، وتحقيق الاستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.

كما أعلن عن تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، من خلال المكاتب التابعة للوزارة، وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة.

إحياء نشاط النصر للمسبوكات كصرح اقتصادي كبير يخدم الاقتصاد الوطني

جاء ذلك خلال زيارة الوزير جبران إلى الشركة اليوم، حيث التقى بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود، وأكد لهم حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إحياء نشاط الشركة كصرح اقتصادي كبير يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي أحاطت بها، والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، موضحًا أن "الأمان الوظيفي" للعمال، وتشجيع الإنتاج المحلي هدف من أهداف الجمهورية الجديدة.

ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى الوزير كامل الوزير على جهوده الكبيرة التي بذلها حتى عاد هذا الصرح الصناعي والتاريخي الكبير إلى العمل، وعادت فيه عجلات الإنتاج إلى الدوران، وحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى.

كما وجه الوزير الشكر إلى العاملين على حسهم الوطني ودوران عجلة الإنتاج.

وتعهد العاملون بمزيد من الوقت والجهد لما لمسوه الدعم من الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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