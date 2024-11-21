مصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.

وقال «بكري»، في منشور له على منصة «إكس، تويتر سابقًا»: «قرار المحكمة الجنائيه ضد القاتلان نتنياهو وجالانت بالقبض عليهما يتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق».

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا هو القرار العادل، ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم، ولابد أن يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورًا، مشيرًا إلى أن التاريخ لن ينسى حروب الإبادة والتجويع التي ماتزال تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

قرار اعتقال بنيامين نتنياهو

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.

وأكدت بعض التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن تلك القرارات جاءت بعدما تقدم أكثر من 60 دولة ومنظمة بطلب تأجيل صدور القرار، لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.